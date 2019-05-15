«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 мая в 19:30

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится ответный матч полуфинала Кубка России «Ростов» – «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Владимир Москалёв. Отвечать на систему видеоповтором (VAR) будет Михаил Вилков, ему поможет Василий Казарцев. Инспектор матча — Александр Гвардис.



В первой игре, которая состоялась 3 апреля в Москве, команды не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.



На пути к финалу «Ростов» оказался сильнее «Сызрани 2003» (4:0), «Зенита» (3:1) и «Краснодара» (2:2 и 1:0). «Локомотив» в свою очередь победил «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0).

«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: одним голом дело не ограничится В нынешнем сезоне все три поединка между «Локомотивом» и «Ростовом» получились верховыми.