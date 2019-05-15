«Спартак» представил команде Михайлова и Цорна

Сегодня перед тренировкой «Спартака» команде были представлены заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов и генеральный директор клуба Томас Цорн. Об этом сообщается в официальном «твиттере» столичного клуба. Оба функционера была назначены на свои должности вчера, 14 мая.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о скором назначении на руководящие должности в «Спартаке» Михайлова и Цорна. В апреле было объявлено, что красно-белых по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
По итогам 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За два тура до конца сезона красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и опережают ЦСКА и «Арсенал» на один балл.
- 16 мая 2019
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