Каррера: Конте вернётся в Италию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением относительно будущего своих коллег, которые работают либо претендуют на работу с топ-клубами.
«Считаю, что Конте вернётся в Италию, Аллегри останется в „Ювентусе“, Спаллетти продолжит работу с „Интером“, если завоюет место в Лиге чемпионов. То же самое можно сказать и о Гаттузо в „Милане“, о Раньери», — приводит слова Карреры Liberoquotidiano.
Напомним, слухи связывали Антонио Конте с «Ювентусом», «Ромой» и «Интером». Клаудио Раньери уже подтвердил свой уход из «Ромы» по окончании текущего сезона. В «Интере» ранее заявили, что Лучано Спаллетти продолжит работу с командой и в следующем сезоне. Будущее Дженнаро Гаттузо в «Милане» во многом зависит от того, на каком месте команда завершит сезон.
- 16 мая 2019
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