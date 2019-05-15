Каррера: Конте вернётся в Италию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением относительно будущего своих коллег, которые работают либо претендуют на работу с топ-клубами.

«Считаю, что Конте вернётся в Италию, Аллегри останется в „Ювентусе“, Спаллетти продолжит работу с „Интером“, если завоюет место в Лиге чемпионов. То же самое можно сказать и о Гаттузо в „Милане“, о Раньери», — приводит слова Карреры Liberoquotidiano.

Напомним, слухи связывали Антонио Конте с «Ювентусом», «Ромой» и «Интером». Клаудио Раньери уже подтвердил свой уход из «Ромы» по окончании текущего сезона. В «Интере» ранее заявили, что Лучано Спаллетти продолжит работу с командой и в следующем сезоне. Будущее Дженнаро Гаттузо в «Милане» во многом зависит от того, на каком месте команда завершит сезон.