Лэмпард: перед «Лидсом» сказал игрокам, что все списали «Дерби» со счетов

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа с «Лидс Юнайтед» (4:2). Напомним, «Дерби Каунти» вышел в финал соревнования, где встретится с «Астон Виллой».
«Я сказал игрокам, что все списали нас со счетов. Мы изменили систему и внесли некоторые корректировки. Необходимо было, чтобы игроки проявили храбрость, и они это сделали. Забитый до перерыва гол заставил игроков поверить в себя. Мы должны наслаждаться моментом и готовиться к встрече с „Астон Виллой“, где нас вновь запишут в неудачники», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Финальная встреча плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге состоится в понедельник, 27 мая, на стадионе «Прайд Парк» в Дерби. Сезон во втором по силе английском дивизионе «Астон Вилла» завершила на 5-м месте, «Дерби Каунти» — на 6-м.
- 16 мая 2019
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