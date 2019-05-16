Лэмпард: перед «Лидсом» сказал игрокам, что все списали «Дерби» со счетов

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа с «Лидс Юнайтед» (4:2). Напомним, «Дерби Каунти» вышел в финал соревнования, где встретится с «Астон Виллой».



«Я сказал игрокам, что все списали нас со счетов. Мы изменили систему и внесли некоторые корректировки. Необходимо было, чтобы игроки проявили храбрость, и они это сделали. Забитый до перерыва гол заставил игроков поверить в себя. Мы должны наслаждаться моментом и готовиться к встрече с „Астон Виллой“, где нас вновь запишут в неудачники», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Финальная встреча плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге состоится в понедельник, 27 мая, на стадионе «Прайд Парк» в Дерби. Сезон во втором по силе английском дивизионе «Астон Вилла» завершила на 5-м месте, «Дерби Каунти» — на 6-м.