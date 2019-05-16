«Урал» обжаловал красную карточку Бикфалви, полученную в матче с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что екатеринбургский «Урал» обратился с просьбой отменить красную карточку румынскому нападающему Эрику Бикфалви, полученную в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).

«После окончания матча в КДК поступило заявление „Урала“ по поводу инцидента с красной карточкой Бикфалви. „Урал“ обратился с просьбой отменить карточку. Вчера же КДК направил вызов в „Урал“ для присутствия Бикфалви на заседании. При отмене карточки КДК должен обращаться в экспертно-техническую комиссию для того, чтобы она дала заключение. Чисто физически собраться всей комиссии было невозможно.

Секретарь ЭСК сообщил, что в течение суток комиссия соберётся и даст заключение. Поскольку Бикфалви приехал на заседание, КДК заслушал его объяснение, посмотрел видеозапись и отложил решение до заключения ЭСК. Заключение от ЭСК будет получено завтра-послезавтра, после чего решение будет вынесено. Срочность в том, что в среду финал Кубка, поэтому в понедельник будет ещё одно заседание КДК», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

В финале Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится в Самаре 22 мая.