«Чайка» опубликовала заявление по обвинению в договорном матче с «Черноморцем»

Футбольный клуб «Чайка» опубликовал заявление относительно обвинения в договорном характере матча 27-го тура зоны «Юг» ПФЛ с «Черноморцем».

«В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО «ФК «Чайка» считает необходимым заявить:

по итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намёки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ни чем иным, как желанием опорочить имя ФК «Чайка» и в его лице — весь коллектив.

Мы не знаем, кто, по какой причине и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого в будущем.

ФК «Чайка» считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием в случае его проведения.

В связи с этим до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК «Чайка» и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдение презумпции невиновности", — сказано в заявлении на официальном сайте «Чайки».