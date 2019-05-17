У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахилла
У полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления хавбека не уточняются, ему предстоит перенести операцию. Ясно, что он не сможет сыграть в финале Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдет 29 мая в Баку. Нападающий лондонцев Каллум Хадсон-Одои с подобной травмой выбыл на полгода.
В товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» в Бостоне (3:0) Лофтус-Чик подвернул левую лодыжку, а после игры перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге.
«Челси» завершил чемпионат Англии на третьем месте, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. Команда Сарри набрала 72 очка, отстав от чемпиона — «Манчестер Сити» — на 26 баллов.
Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы
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