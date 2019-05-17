«Айнтрахт» выкупил Костича у «Гамбурга»

«Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил о выкупе полузащитника Филипа Костича у «Гамбурга».



Клуб из Франкфурта активировал прописанную в арендном договоре опцию выкупа сербского футболиста и заключил с ним полноценный контракт, рассчитанный до лета 2023 года.



Костич начинал карьеру на родине в 2009 году, после чего перебрался в «Гронинген». Спустя два года хавбек оказался в «Штутгарте», откуда ещё спустя два года перешёл в «Гамбург». Летом прошлого года «Айнтрахт» арендовал игрока на два года.



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 33 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 6 голов и 10 результативных передач. Также в активе серба 4 мяча и 2 паса в 12 встречах Лиги Европы.

Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн