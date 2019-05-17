«Айнтрахт» выкупил Костича у «Гамбурга»
«Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил о выкупе полузащитника Филипа Костича у «Гамбурга».
Клуб из Франкфурта активировал прописанную в арендном договоре опцию выкупа сербского футболиста и заключил с ним полноценный контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
Костич начинал карьеру на родине в 2009 году, после чего перебрался в «Гронинген». Спустя два года хавбек оказался в «Штутгарте», откуда ещё спустя два года перешёл в «Гамбург». Летом прошлого года «Айнтрахт» арендовал игрока на два года.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 33 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 6 голов и 10 результативных передач. Также в активе серба 4 мяча и 2 паса в 12 встречах Лиги Европы.
Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн
- 17 мая 2019
-
12:58
-
12:44
-
12:32
-
12:29
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:31
-
11:25
-
11:06
-
11:04
-
10:41
-
10:40
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
09:09
-
08:50
-
08:41
-
08:20
-
08:07
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:14
-
05:35
-
05:16
-
05:00
-
04:35
-
04:15
Партнерский контент