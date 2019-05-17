Гвардиола извинился за грубую песню про «Ливерпуль», спетую игроками «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о видео, на котором его подопечные поют грубую песню про «Ливерпуль».



«Мы праздновали тяжёлую победу в противостоянии с таким потрясающим соперником. Приношу извинения, если кого-то это задело, но у нас точно не было такого намерения», — приводит слова Гвардиолы BBC.



После победы в матче заключительного тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:1), обеспечившей «Манчестер Сити» чемпионский титул, футболисты «горожан» отправились на самолёте в Манчестер. Во время полёта они исполнили песню, в которой не в лучшем ключе упомянули своего главного конкурента в борьбе за титул – «Ливерпуль».



«Манчестер Сити» в 38 турах завершившегося розыгрыша Премьер-лиги набрал 98 очков, «Ливерпуль» – 97.

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