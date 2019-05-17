Ханни и Селихов не помогут «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»

Футболисты «Спартака» прилетели в Самару на матч 29-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч с самарцами пропустят вратарь Александр Селихов, который ещё не набрал оптимальную форму после перелома пальца руки, а также полузащитник Софьян Ханни из-за перегрузки мышцы бедра. Ранее сообщалось, что в Самару из-за повреждения колена не полетел хавбек Денис Глушаков.
Полностью список футболистов, прилетевших в Самару выглядит так:
вратари Александр Максименко, Владислав Терешкин, Артём Поплевченков;
защитники Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;
полузащитники Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо;
нападающие Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 18 мая на стадионе «Самара Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
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