Ханни и Селихов не помогут «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»

Футболисты «Спартака» прилетели в Самару на матч 29-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Матч с самарцами пропустят вратарь Александр Селихов, который ещё не набрал оптимальную форму после перелома пальца руки, а также полузащитник Софьян Ханни из-за перегрузки мышцы бедра. Ранее сообщалось, что в Самару из-за повреждения колена не полетел хавбек Денис Глушаков.

Полностью список футболистов, прилетевших в Самару выглядит так:

вратари Александр Максименко, Владислав Терешкин, Артём Поплевченков;

защитники Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;

полузащитники Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо;

нападающие Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе.



Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 18 мая на стадионе «Самара Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.