Гончаренко: слушать Клоппа — одно удовольствие

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, какая литература авторства его коллег произвела на него впечатление.

«В своё время понравилась книга Свена-Йорана Эрикссона. Швед описал случай, который запал мне в душу. «Лацио» в конце 1980-х приехал в Неаполь. Впереди кубковая игра, и Эрикссон говорит: «Мы легко победим. Марадона пешком ходит где-то в стороне». После матча аргентинец подходит к нему и говорит: «Через три дня ещё раз приедете в Неаполь, на «Сан-Паоло», вот там в чемпионате играть будем уже мы. И посмотрим, кто сильнее». Три дня спустя: «Наполи» — «Лацио», прошло 15 минут; защитник «орлов» подбегает к Эрикссону: «Что мне делать с Марадоной?» Швед отвечает: «Я и не знаю, что делать с ним». Марадона играл как бог. Фраза запала мне в душу.

А ещё, читая уже другую книгу, я соглашался с суждениями Юргена Клоппа. Его умение разрядить атмосферу в команде или сказать фразу, которая глубоко укореняется в сознании, — такое дано не каждому. Слушать немца — одно удовольствие. И конечно, впечатлила книга Алекса Фергюсона", — цитирует Гончаренко еженедельник «Футбол».