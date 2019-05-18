Ал. Миранчук: непонятна ситуация с Денисовым, все переживают и ждут объяснения

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу ситуации вокруг хавбека команды Игоря Денисова.
«Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждём. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всё как есть.
Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весёлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Павлу Пучкову.
Ранее в СМИ сообщалось, что у Денисова ангина, а футболист не выходил на поле с 3 апреля. При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что Денисов в Москве отсутствует и на связь с клубом не выходит уже около 10 дней.
Полное интервью с Алексеем Миранчуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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