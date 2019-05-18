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После завершения карьеры Неймар планирует стать профессиональным игроком в покер

После завершения карьеры Неймар планирует стать профессиональным игроком в покер
Футбол / Франция 0

Андре Аккари, профессиональный игрок в покер, рассказал о планах друга — форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Неймар продолжает говорить, что, после того как уйдёт из футбола, будет играть в покер, он станет профессионалом. Он действительно умный парень — продолжает спрашивать меня о технических моментах игры каждый день. Когда блефуешь, твоё сердце бьётся сильнее. Покер даёт футболистам такой же адреналин, какой они получают, играя на „Стад-де-Франс“ и „Камп Ноу“", — приводит слова Аккари Mirror.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 матчах, отметился 23 результативными ударами и тринадцатью голевыми передачами. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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