После завершения карьеры Неймар планирует стать профессиональным игроком в покер

Андре Аккари, профессиональный игрок в покер, рассказал о планах друга — форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Неймар продолжает говорить, что, после того как уйдёт из футбола, будет играть в покер, он станет профессионалом. Он действительно умный парень — продолжает спрашивать меня о технических моментах игры каждый день. Когда блефуешь, твоё сердце бьётся сильнее. Покер даёт футболистам такой же адреналин, какой они получают, играя на „Стад-де-Франс“ и „Камп Ноу“", — приводит слова Аккари Mirror.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 матчах, отметился 23 результативными ударами и тринадцатью голевыми передачами. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.