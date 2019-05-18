Ковач: «Бавария» достигла чего-то невероятного

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги.

«Спасибо команде и нашим болельщикам. Мы достигли чего-то невероятного, отставали на девять очков. Я очень счастлив. Поздравляю моих парней», — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба мюнхенцев на странице клуба в «Твиттере».

Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенская команда лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).

Лучшим бомбардиром чемпионата Германии в нынешнем сезоне стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. 30-летний поляк записал в актив 22 гола.