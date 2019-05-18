«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив «Уотфорд» — 6:0

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
Автором первого гола стал полузащитник Давид Сильва, отличившийся на 26-й минуте. До перерыва преимущество «Сити» увеличил нападающий Рахим Стерлинг. Хавбек Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного на 61-й минуте. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Уотфорда» забил форвард Габриэл Жезус. В конце встречи Стерлинг записал в актив два гола.
«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии в шестой раз в истории. Ранее «горожане» выигрывали трофей в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах. Лидером по количеству побед в турнире является лондонский «Арсенал» (13), второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12).
- 18 мая 2019
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