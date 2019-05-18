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«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив «Уотфорд» — 6:0

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив «Уотфорд» — 6:0
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Автором первого гола стал полузащитник Давид Сильва, отличившийся на 26-й минуте. До перерыва преимущество «Сити» увеличил нападающий Рахим Стерлинг. Хавбек Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного на 61-й минуте. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Уотфорда» забил форвард Габриэл Жезус. В конце встречи Стерлинг записал в актив два гола.

«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии в шестой раз в истории. Ранее «горожане» выигрывали трофей в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах. Лидером по количеству побед в турнире является лондонский «Арсенал» (13), второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12).

Кубок Англии. Финал
18 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
6 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Сильва – 26, 2:0 – Стерлинг – 38, 3:0 – Де Брёйне – 61, 4:0 – Жезус – 68, 5:0 – Стерлинг – 81, 6:0 – Стерлинг – 87
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