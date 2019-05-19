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«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, отличившийся на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество команды Карло Анчелотти увеличили хавбеки Дрис Мертенс и Фабиан Руис. На 78-й минуте Руис оформил дубль. Единственный гол «Интера» забил нападающий Мауро Икарди, реализовавший пенальти в конце игры.

Победная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. «Интер» потерпел первое поражение в последних восьми встречах. В предыдущих турах подопечные Лучано Спаллетти четыре раза сыграли вничью и одержали три победы.

«Наполи», набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Интер» (66) — четвёртое.

Италия - Серия А. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Наполи
Неаполь
4 : 1
Интер М
Милан
1:0 – Зелиньски – 16, 2:0 – Мертенс – 61, 3:0 – Руис – 71, 4:0 – Руис – 78, 4:1 – Икарди – 81 (пен)
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