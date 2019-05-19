«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, отличившийся на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество команды Карло Анчелотти увеличили хавбеки Дрис Мертенс и Фабиан Руис. На 78-й минуте Руис оформил дубль. Единственный гол «Интера» забил нападающий Мауро Икарди, реализовавший пенальти в конце игры.

Победная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. «Интер» потерпел первое поражение в последних восьми встречах. В предыдущих турах подопечные Лучано Спаллетти четыре раза сыграли вничью и одержали три победы.

«Наполи», набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Интер» (66) — четвёртое.