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Рангник: если Вернер не продлит контракт с «Лейпцигом», ему нужно сменить клуб

Рангник: если Вернер не продлит контракт с «Лейпцигом», ему нужно сменить клуб
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник высказал мнение по поводу возможного ухода из клуба нападающего Тимо Вернера.

«Наше мнение в том, что, если Вернер не продлит контракт, ему нужно сменить клуб. Он должен сначала договориться с другой командой, которая должна связаться с нами, но этого пока не было», — цитирует Рангника Sport1.

Контракт форварда с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний игрок может продолжить выступления на родине, но пока у Вернера нет договорённости ни со своим клубом, ни с «Баварией», которая также интересуется им.

В минувшем сезоне Вернер провёл в общей сложности 36 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

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