Жиру: Венгер не мог тратить много денег на трансферы в «Арсенале»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, ранее выступавший за «Арсенал», рассказал об отличиях английских клубов.



«История „Челси“ отличается от истории „Арсенала“. Основное отличие заключается в том, что „Арсенал“ всегда старался давать шанс молодым игрокам. Мне казалось, что больше воспитанников клуба имели возможность играть за основную команду. Возможно, они могли получить больше игрового времени в „Арсенале“, но при этом были очень терпеливыми.



В „Челси“ нужно приходить сразу подготовленным, потому что с точки зрения количества завоёванных трофеев это лучший клуб Англии за последние 10 лет. У тебя не будет игрового времени в „Челси“, пока ты молод. Найти своё место здесь довольно сложно. Да, у нас хорошая академия, которая выпускает отличных игроков, и некоторые из них попадают в основную команду.

Это стимул для молодых, и я ни в коем случае не хочу разбивать мечты молодых футболистов «Челси». Они очень талантливы, но мои слова имеют смысл, потому что «Челси» вкладывает всё больше средств в покупку игроков в трансферные окна. Клуб покупает лучших игроков в мире, которые более опытны, чем молодёжь. Я честен. Люди, которые знакомы с английской Премьер-лигой и этими двумя клубами, знают, что Арсен Венгер не мог тратить слишком много денег на трансферы. Это была философия «Арсенала», и благодаря ней многие молодые игроки получили свой шанс", — приводит слова Жиру Daily Mail.