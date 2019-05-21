Дешам: «Ювентус»? Моё будущее связано со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг информацию о возможном назначении на поста наставника туринского «Ювентуса».
«Ювентус»? Моё будущее связано со сборной Франции», — приводит слова Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что французский специалист стал фаворитом на пост главного тренера итальянского клуба. В прошлом году 50-летний Дешам привёл сборную Франции к победе на чемпионате мира, который состоялся в России.
Напомним, ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды по окончании сезона. Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).
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