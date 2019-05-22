«Локомотив» — «Урал»: онлайн-трансляция финала Кубка России начнётся в 18:30

Сегодня, 22 мая, в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финальный матч Кубка России, в котором сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Виталий Мешков. Отвечать на систему видеоповторов (VAR) будет Сергей Карасёв, ему поможет Михаил Вилков. Инспектор матча — Геннадий Куличенков.



На пути к финалу Кубка России «Локомотив» оказался сильнее «Балтики» (3:2 ДВ), «Енисея» (4:1), «Рубина» (1:0 и 1:0) и «Ростова» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ), «Спартак» (1:1 и 1:0) и «Арсенал» (1:0 и 2:2).

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