Дель Боске: я бы купил Мбаппе, он более рассудителен, чем Неймар

Бывший главный тренер «Реала» Висенте дель Боске заявил, что предпочёл бы приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, нежели его партнёра по линии атаки в клубе Неймара.

«Я бы подписал Мбаппе, потому что он кажется немного более рассудительным… Неймар же больше похож на ребёнка, который разбрасывает всё вокруг себя», — приводит слова дель Боске Marca.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне сыграл 42 матча, забил 38 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 200 млн.