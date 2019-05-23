Дель Боске: я бы купил Мбаппе, он более рассудителен, чем Неймар

Бывший главный тренер «Реала» Висенте дель Боске заявил, что предпочёл бы приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, нежели его партнёра по линии атаки в клубе Неймара.
«Я бы подписал Мбаппе, потому что он кажется немного более рассудительным… Неймар же больше похож на ребёнка, который разбрасывает всё вокруг себя», — приводит слова дель Боске Marca.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне сыграл 42 матча, забил 38 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
- 23 мая 2019
-
20:47
-
20:28
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
19:43
-
19:26
-
19:25
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:13
-
18:06
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:18
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:49
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
16:04
-
15:58
-
15:47
-
15:21
-
15:17
-
15:00
-
14:54