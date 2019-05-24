Свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева доставили на лечение в Москву

Россиянка Екатерина Бобкова, которая является свидетельницей инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, доставлена из Праги в Москву на дальнейшее лечение, сообщает «РИА Новости». Знакомый потерпевшей сообщил, что девушка находится в реанимации.

Бобкова выпала с гостиничного балкона на отдыхе в Праге и находилась в больнице города Градец-Кралове на северо-востоке Чехии. В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придётся долго.

Напомним, Бобкова на суде сообщила, что легла на водителя Виталия Соловчука, защищая его от ударов. Кроме того она утверждала, что целовалась с Кокориным в кафе «Кофемания», но затем назвала себя приверженкой нетрадиционной сексуальной ориентации.