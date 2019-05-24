ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем
ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.
По информации источника, «армейцы» следят за выступлениями 24-летнего нападающего хорватского клуба.
Марич является воспитанником боснийского «Широки Бриег». В 2014 году он перешёл в загребское «Динамо». Позже он сдавался в аренду в «Локомотива» (Загреб). В феврале 2017 года форвард был продан венгерскому «Видеотону», из которого через полгода перебрался в «Осиек».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Марич принял участие в 43 матчах, отметился 20 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,5 млн. В составе сборной Хорватии нападающий сыграл 2 матча, голов не забивал.
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