ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, «армейцы» следят за выступлениями 24-летнего нападающего хорватского клуба.

Марич является воспитанником боснийского «Широки Бриег». В 2014 году он перешёл в загребское «Динамо». Позже он сдавался в аренду в «Локомотива» (Загреб). В феврале 2017 года форвард был продан венгерскому «Видеотону», из которого через полгода перебрался в «Осиек».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Марич принял участие в 43 матчах, отметился 20 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,5 млн. В составе сборной Хорватии нападающий сыграл 2 матча, голов не забивал.