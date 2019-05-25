Сборная Украины с Луниным победила США на ЧМ – 2019 U20

В Польше продолжаются матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира. В группе C сборная Новой Зеландии разгромила Гондурас – 5:0.

Посмотреть видео можно в YouTube на канале FIFATV.

В другой встрече Уругвай взял верх над Норвегией со счётом 3:1.

В группе D сборная Украины одержала победу над США – 2:1. Счёт в середине первого тайма открыл Сергей Булеца, но через шесть минут Брандон Сервания восстановил равновесие. В начале второй половины игры отличился Денис Попов. Ворота сборной Украины защищал голкипер Реала» Андрей Лунин, отметившийся парой отличных сейвов.

В другом матче группы сборная Нигерии со счётом 4:0 разгромила Катар, нанеся 21 удар по воротам.

В 2017 году победителем молодёжного чемпионата мира впервые в истории стала сборная Англии, обыгравшая Венесуэлу (1:0).