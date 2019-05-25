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Фернандеш: уход Смородской с поста президента — лучшее, что случилось с «Локо»

Фернандеш: уход Смородской с поста президента — лучшее, что случилось с «Локо»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отметил, что уход Ольги Смородской с поста президента «железнодорожников» стал лучшим событием, случившимся с клубом.

«Смородская продолжает давать интервью? Удивительно. Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, — это просто неуместный комментарий. Не знал, что она ещё как-то связана с футболом.

Лучшее, что случилось с „Локомотивом“ — это её уход с поста президента. И это не моё мнение, это факт. Три года — три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит», — приводит слова Фернандеша «Спорт-экспресс».

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