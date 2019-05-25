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Верратти: когда тебе не за что играть, трудно сохранять мотивацию

Верратти: когда тебе не за что играть, трудно сохранять мотивацию
Футбол / Франция 0

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после матча 38-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:3) отметил, что парижанам не хватило мотивации в конце сезона.

«Мы хотели завершить сезон победой, но знали, что будет сложно. „Реймс“ заслужил свою победу. Нам нужен отпуск, как и всем остальным. Это был отличный год, но мы пережили также и тяжёлые времена. Мы слишком рано одержали победу в чемпионате, а в футболе очень важна мотивация. Когда тебе не за что играть, трудно сохранять мотивацию. Может случиться так, что твой соперник будет более мотивирован, чем ты. Я разочарован поражением, мы могли выступить лучше», — приводит слова Верратти AFP.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 91 очко.

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