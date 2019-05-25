Нападающий «Сочи» Барсов — лучший бомбардир ФНЛ в сезоне-2018/19

Сегодня, 25 мая, подошёл к концу розыгрыш Футбольной национальной лиги сезона-2018/19.



По итогам 38 туров был определён лучший бомбардир соревнования. Им стал нападающий «Сочи» Максим Барсов, записавший на свой счёт 19 голов в 32 матчах. При этом 5 мячей 26-летний форвард забил с пенальти. Своей результативностью он помог команде финишировать на втором месте в турнирной таблице и завоевать прямую путёвку в Премьер-Лигу.



На второй строчке в списке лучших бомбардиров ФНЛ — полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко, ему удалось поразить ворота соперников 14 раз. Для достижения данного показателя 35-летнему хавбеку понадобилось 33 игры. Замкнул тройку 27-летний форвард Владимир Обухов, успевший поиграть за «Мордовию» и «Тамбов». На его счету 13 мячей в 35 встречах.



С полным списком бомбардиров можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ