Де Росси написал прощальное письмо «Роме»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, для которого матч 38-го тура итальянской Серии А с «Пармой» станет последним за клуб, написал прощальное письмо команде.

Напомним, Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков и одного Суперкубка Италии.

«Оглядываясь назад на фотографию, которую вы все уже видели, я понимаю, что мне улыбнулась удача, за которую я никогда не смогу отплатить полностью. Это было длинное и напряженное путешествие, всегда сопровождаемое любовью к этой команде. Я не хочу оставлять свою благодарность в воздухе, потому что, пока я пишу слово «спасибо», мне в голову приходят не абстрактные понятия, а конкретные воспоминания и чувства, лица и голоса.

Позвольте мне поблагодарить всех романистов, с которыми я познакомился: семью Сенси, президента Паллотту. Всех женщин и мужчин, которые работали и в настоящее время работают в Тригории. Тренеров, которые наставляли меня, каждый из которых научил меня чему-то важному.

Медицинский персонал, который позаботился обо мне: Дамиано, без которого я, несомненно, реже появлялся бы в этой футболке на поле.

Спасибо Франческо Тотти. Я получил капитанскую повязку из рук брата, великого капитана и самого выдающегося игрока, которого я когда-либо видел в этой футболке. Не каждый может играть 16 лет вместе со своим кумиром. Я передаю эту повязку Алессандро с уважением. Ещё один мой брат, который, я уверен, будет достойным капитаном.

Спасибо моим папе и маме за то, что они воспитали меня с правильными ценностями, которые я несу со мной каждый день: относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, и всегда помогайте тем, кому тяжело.

Спасибо фанатам «Ромы», моим фанатам. Сегодня я позволю себе называть их моими фанатами, потому что любовь, которую вы проявляли, позволила мне продолжать оставаться частью вас, даже когда я находился на поле. Вы причина, по которой я снова и снова выбирал этот замечательный город. Завтра я в 616-й раз подумаю, что сделал правильный выбор.

Я никогда не чувствовал вашу любовь больше, чем в последние несколько дней: она охватила меня и наполнила моё сердце. Я никогда ранее не видел вас столь объединенными.

Величайший подарок, который вы могли бы мне подарить, — это отложить гнев и объединиться всем вместе, чтобы подуть и наполнить ветром наши паруса, двигать вперёд только то, что нас волнует, то, что стоит на первом месте и превыше всего: «Рому».

Никто и никогда не будет любить вас больше, чем я. До скорой встречи», — приводит слова Де Росси пресс-служба клуба.