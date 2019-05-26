Левандовски: победа в Кубке это прощальный подарок для Рибери, Роббена и Рафиньи

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарий после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

«Перед нами стояла лишь одна цель — победа в Кубке. Я очень, очень доволен. Мы играли действительно хорошо и смогли добиться убедительной победы. За исключением двух опасных моментов у наших ворот в первом тайме, мы держали игру под своим контролем. Во втором тайме мы смогли забить. Победа в Кубке это прощальный подарок для Рибери, Роббена и Рафиньи. В итоге у нас получился очень хороший сезон», — приводит слова Левандовски пресс-служба клуба.

Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.