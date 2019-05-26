Гинер в честь 59-летия нанёс первый удар по мячу в матче с «Крыльями»
Сегодня, 26 мая, исполняется 59-лет президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. В честь этого события именинник нанёс первый удар по мячу в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Платную прямую видеотрансляцию игры можно посмотреть здесь.
ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — 13-е.
«Армейцы» потеряли шансы принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. В следующей кампании команда Виктора Гончаренко выступит в Лиге Европы.
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