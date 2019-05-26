Гинер в честь 59-летия нанёс первый удар по мячу в матче с «Крыльями»

Сегодня, 26 мая, исполняется 59-лет президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. В честь этого события именинник нанёс первый удар по мячу в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Платную прямую видеотрансляцию игры можно посмотреть здесь.

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — 13-е.

«Армейцы» потеряли шансы принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. В следующей кампании команда Виктора Гончаренко выступит в Лиге Европы.