Сёмин: если бы был ещё один матч, то, наверное, «Локомотив» не доиграл бы
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0) и минувшего сезона.
«Матч был сложный, но очень важный и ответственный. Если бы ещё была одна игра, то, наверное, не доиграли бы. У нас такое количество травмированных игроков… Слава богу, что сегодня счёт 1:0.
А если весь сезон оценить, то он замечательный — для нас, болельщиков „Локомотива“. Это сезон, который все мы будем вспоминать. Давайте попразднуем», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Московский «Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа.
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- 26 мая 2019
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