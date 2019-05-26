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Сигурдссон — лучший игрок 30-го тура РПЛ по версии InStat Index

Сигурдссон — лучший игрок 30-го тура РПЛ по версии InStat Index
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим футболистом заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 404 очка за свои действия во время домашнего матча с «Крыльями Советов» (6:0). В этой встрече 20-летний хавбек отметился голом и результативной передачей.

Второе место занял защитник «армейцев» Марио Фернандес (391), в активе которого в игре с самарской командой ассист. Тройку лучших замкнул ещё один игрок ЦСКА — форвард Фёдор Чалов, забивший «Крыльям Советов» два мяча.

На четвёртом месте по итогам тура оказался нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (389), сделавший дубль в игре с «Енисеем» (4:1). Пятое место занял хавбек «Оренбурга» Рикарду Алвеш, забивший гол «Спартаку» (1:0).

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