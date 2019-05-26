Смолов: спасибо, парни! Я супер хэппи
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов сообщил, что он доволен нынешним сезоном.
«Кубок России-18/19. Серебряная медаль чемпионата России-18/19. Лига чемпионов-19/20. И это всё за один сезон. Спасибо, „Локо“! Спасибо, парни! Я супер хэппи», — написал Смолов в своём «инстаграме».
Напомним, Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в стартовом составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2022 года.
Смолов завоевал первый трофей в карьере в 29 лет
- 26 мая 2019
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