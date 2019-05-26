Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. В их составе забивали Уле-Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.
Команды начали матч в следующих составах.
"Манчестер Юнайтед": Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.
"Бавария": Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.
В составе хозяев на замену выходили ван дер Гоув, Пилкингтон, Браун, Берг, Сильвестр, Грининг, Поборски, Саа, Сульшер, Шерингем, Мэй. В составе гостей также присутствовали Дреер, Баббель, Пфлюглер, Куффур, Аугенталер, ван Бюйтен, Нерлингер, Стернкопф, Шюпп, Финк, Янкер, Тони.
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