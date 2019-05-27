Петржела: в последнее время мне не очень нравится, как играет Комличенко

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о российском нападающем «Млады Болеслав» Николае Комличенко.

«Комличенко — отличный бомбардир, так много в Чехии давно никто не забивал. Он крупный парень и отлично пользуется своими физическими данными: хорошо играет головой, борется. Но, честно говоря, в последнее время мне не очень нравится, как играет Николай. Бывает, его просто не видно на поле, он постоянно ждёт мяча в чужой штрафной. Не знаю, с чем это связано, может быть, со звёздной болезнью», — приводят слова Петржелы «Известия».

Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 28 забитых мячей (9 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.