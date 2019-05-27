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Прямая видеотрансляция битвы команд Терри и Лэмпарда за выход в АПЛ — в 17:00

Прямая видеотрансляция битвы команд Терри и Лэмпарда за выход в АПЛ — в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 27 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Дерби Каунти». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Иан Хассин и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Крис Кавана.

За выход в Премьер-лигу поборются команды бывших футболистов «Челси» Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда. Первый в настоящий момент входит в тренерский штаб «Астон Виллы», второй занимает пост главного тренера «Дерби».

Прямая видеотрансляция матча «Астон Вилла» – «Дерби Каунти» на «Чемпионате»

В полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» оказалась сильнее «Вест Бромвич Альбион» (2:1 и 0:1, 4:3 – по пенальти). В свою очередь «Дерби» в двухматчевом противостоянии одолел «Лидс Юнайтед» (0:1 и 4:2).

По итогам минувшего розыгрыша Чемпионшипа место в Премьер-лиге себе обеспечили «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед». По обратному маршруту проследуют «Хаддерсфилд Таун», «Фулхэм» и «Кардифф Сити», занявшие три последних места в турнирной таблице АПЛ.

За выход в АПЛ побьются команды Лэмпарда и Терри. Там дикая рубка!
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