Прямая видеотрансляция битвы команд Терри и Лэмпарда за выход в АПЛ — в 17:00

Сегодня, 27 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Дерби Каунти». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Иан Хассин и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Крис Кавана.



За выход в Премьер-лигу поборются команды бывших футболистов «Челси» Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда. Первый в настоящий момент входит в тренерский штаб «Астон Виллы», второй занимает пост главного тренера «Дерби».



Прямая видеотрансляция матча «Астон Вилла» – «Дерби Каунти» на «Чемпионате»



В полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» оказалась сильнее «Вест Бромвич Альбион» (2:1 и 0:1, 4:3 – по пенальти). В свою очередь «Дерби» в двухматчевом противостоянии одолел «Лидс Юнайтед» (0:1 и 4:2).



По итогам минувшего розыгрыша Чемпионшипа место в Премьер-лиге себе обеспечили «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед». По обратному маршруту проследуют «Хаддерсфилд Таун», «Фулхэм» и «Кардифф Сити», занявшие три последних места в турнирной таблице АПЛ.

За выход в АПЛ побьются команды Лэмпарда и Терри. Там дикая рубка! Марсело Бьелса со своим «Лидсом» не попал в финал плей-офф Чемпионшипа. Над ним жёстко посмеялись.