«Зенит» проведёт один сбор с 18 по 30 июня в Китцбюэле

Футболисты «Зенита», не задействованные в национальных командах, начнут подготовку к новому сезону 10 июня. Единственный предсезонный сбор «Зенита» пройдёт с 18 по 30 июня в австрийском городе Китцбюэле, сообщает Bobsoccer.
Отмечается, что в петербургской команде, скорее всего, останутся Юрий Жирков, Михаил Кержаков и Александр Кокорин. Из аренды в «Рубине» в «Зенит» возвращается вратарь Егор Бабурин. 6 июля сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
Для «Зенита» эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), «армейцы» — шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).
- 27 мая 2019
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