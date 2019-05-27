«Зенит» проведёт один сбор с 18 по 30 июня в Китцбюэле

Футболисты «Зенита», не задействованные в национальных командах, начнут подготовку к новому сезону 10 июня. Единственный предсезонный сбор «Зенита» пройдёт с 18 по 30 июня в австрийском городе Китцбюэле, сообщает Bobsoccer.



Отмечается, что в петербургской команде, скорее всего, останутся Юрий Жирков, Михаил Кержаков и Александр Кокорин. Из аренды в «Рубине» в «Зенит» возвращается вратарь Егор Бабурин. 6 июля сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Для «Зенита» эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), «армейцы» — шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).