Прядкин: для российских клубов реформа еврокубков — это минус
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о предстоящей реформе еврокубков, которую в настоящий момент прорабатывает УЕФА.
«Реформа еврокубков для нас – это минус. Я был на двух заседаниях, Чеферин сказал, что всё обсуждается, решений пока нет. В том виде, в котором всё представлено, – для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Лига выразит свою позицию 6 июня», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее российским клубам дважды удавалось выигрывать еврокубки. В обоих случаях был завоёван Кубок УЕФА, а обладателями трофея становились ЦСКА (2005 год) и «Зенит» (2008-й). При этом сине-бело-голубым также покорился Суперкубок УЕФА.
Чеферин: УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные
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