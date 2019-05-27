Прядкин: для российских клубов реформа еврокубков — это минус

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о предстоящей реформе еврокубков, которую в настоящий момент прорабатывает УЕФА.



«Реформа еврокубков для нас – это минус. Я был на двух заседаниях, Чеферин сказал, что всё обсуждается, решений пока нет. В том виде, в котором всё представлено, – для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Лига выразит свою позицию 6 июня», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее российским клубам дважды удавалось выигрывать еврокубки. В обоих случаях был завоёван Кубок УЕФА, а обладателями трофея становились ЦСКА (2005 год) и «Зенит» (2008-й). При этом сине-бело-голубым также покорился Суперкубок УЕФА.

Чеферин: УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные