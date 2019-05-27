«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию
Футболисты московского «Локомотива» ушли в отпуск, который продлится до 18 июня. 18-го числа команда Юрия Сёмина пройдёт медицинский осмотр и 20 июня отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.
Новый сезон начнётся для «Локомотива» 6 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом», который стал чемпионом страны. «Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
«Локомотив» получил прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, финишировав вторым в РПЛ
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