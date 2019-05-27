Стал известен график подготовки сборной перед отборочными матчами Евро-2020

Сборная России огласила график подготовки в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипром. С 30 мая по 6 июня национальная команда будет готовиться в Новогорске. 7 июня состоится тренировка на стадионе «Мордовия Арена». 10 июня россияне будут тренироваться в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба РФС.
Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноимённой арене, начало – в 21:45 мск.
После двух туров сборная России занимает второе место в отборочной группе I с 3 очками в активе, опережая по дополнительным показателям Казахстан, Кипр и Шотландию. На первой строчке располагается Бельгия (6).
- 27 мая 2019
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