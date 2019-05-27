Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. В ходе беседы Рамос обратился к функционеру с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.
Ранее сообщалось, что Рамос всерьёз задумался об уходе из «Реала» из-за испортившихся отношений с руководством клуба. Также, по информации СМИ, защитник считает, что смена обстановки пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным».
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.
- 27 мая 2019
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