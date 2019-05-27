Геркус — Денисову: для меня было честью работать с таким огромным профессионалом
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил, что был рад работать вместе с полузащитником Игорем Денисовым в московском клубе. Напомним, сегодня, 27 мая, «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым по обоюдному согласию сторон.
«Спасибо, Игорь! Для меня было большой удачей и честью работать вместе с таким искренним и порядочным человеком, огромным профессионалом и большим футбольным мастером, настоящим чемпионом и капитаном!» — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Денисов может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». «Сочи» по итогам сезона обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу.
Денисов: наши пути расходятся, но время в «Локо» буду вспоминать с теплотой
- 27 мая 2019
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