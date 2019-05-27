Французский полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна перешёл в «Олимпиакос». Об этом сообщает официальный «твиттер» греческого клуба.

Контракт хавбека с «Фенербахче» истекает 30 июня, поэтому игрок достался грекам бесплатно. Условия соглашения 34-летнего француза с греческим клубом не разглашаются.

Вальбуэна перешёл в «Фенербахче» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. Всего за турецкий клуб он провёл 71 матч во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также отдал 24 результативные передачи. Ранее выступал за «Либурн», «Марсель» и московское «Динамо». Вальбуэна становился чемпионом Франции, а также по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Сыграл 52 матча за сборную Франции и забил 8 голов.