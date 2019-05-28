«Атлетико» заинтересован в защитнике «Барселоны»

Португальский защитник «Барселоны» Нелсон Семеду в ближайшее трансферное окно может перейти в «Атлетико», сообщает AS. По информации издания, в нём видят замену Хуанфрану Торресу, который покинет клуб в качестве свободного агента.

Семеду не всегда попадал в состав, часто ему предпочитали Серхи Роберто – номинального полузащитника. Сообщается, что каталонцы намерены выручить ту же сумму, что потратили год назад (€ 35 млн). «Барселона» может принять предложение, так как нуждается в средствах для грядущих крупных приобретений. Защитник Мусса Ваге может быть вызван из дубля сине-гранатовых.

Семеду в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. На его счету 26 матчей в Примере, в которых забил гол и сделал две результативные передачи при трёх жёлтых карточках.