Директор «Чертаново»: наши футболисты готовы играть в РПЛ за 100 тыс. рублей

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление команды в ФНЛ, где подмосковная команда по итогам сезона заняла 5-е место.

«Если скажу, что не расстроен тем, что нам не хватило одного очка до стыков, то слукавлю. Но мы сами виноваты, что так получилось. Видимо, не хватило опыта. Жалею о том, что я, как руководитель, не смог найти те финансы, которые позволили бы не отпустить наших трёх ведущих футболистов в другие клубы. Не сомневаюсь, если бы они остались, мы бы задачу выйти в стыки выполнили. Хотя перед сезоном мы думали о том, как бы не вылететь. Но по тому, как шёл чемпионат, я понимаю, что если бы у нас были эти 40-50 миллионов, мы бы уговорили ребят доиграть до конца сезона. Но всё равно это большой шаг для нашей академии, что мы в первый сезон заняли почётное пятое место. Если бы вышли в РПЛ, то у нас никаких особых ограничений нет. Учитывая тот факт, что на лицензировании в РПЛ мы заявили большую арену «Лужники».

Мало кого должно волновать, что наши футболисты готовы играть в РПЛ за 100 тысяч рублей. Не вижу препятствий в том, чтобы мы в течение нескольких лет дошли до РПЛ. Опять же при условии, что сможем удерживать наших футболистов», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.