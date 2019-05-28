Защитник «Уфы» Круговой пропустит как минимум месяц из-за перелома
Защитник «Уфы» и сегодняшний именинник Данил Круговой пропустит как минимум месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который он заработал в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Об этом сообщил официальный «твиттер» уфимской команды.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт один гол.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Круговой с большой долей вероятности пополнит ряды «Зенита». «Уфа» после 30 туров Премьер-Лиги заняла 14-е место и сыграет в стыковых матчах против «Томи».
Защитник «Уфы» Круговой может спустя год вернуться в «Зенит»
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