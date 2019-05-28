Управляющий паба в Самаре: мы не звонили в полицию, фанаты «Локо» — милые ребята

Игорь, управляющий самарского паба «XIII», прокомментировал информацию о том, что люди в масках задержали болельщиков «Локомотива», которые находились в тот момент в заведении.

«Болельщики «Локомотива» спокойно отдыхали, никаких барагозов точно не намечалось. А потом приехал наряд полиции и увидел, что у нас тусуется много ребят.



На входе в бар между ними и полицейскими начался разговор, который со временем перешёл на повышенные тона. Позже началась толкучка, сломали дверь, болельщиков начали заламывать.



Наряд был в масках — там не сержанты приехали, а серьёзные ребята. Два пазика омоновцев — оккупировали нам оба выхода. Всего человек 30 было.



В полиции говорят, что из кафе поступила жалоба? Ну нет, мы точно никуда не звонили. Всё было суперски, болельщики «Локо» — самые милые ребята, я таких вообще не видел. Они кушали, выпивали, спрашивали, куда можно сходить.



Возможно, полицию вызвали работники соседних заведений, но я без понятия, почему они звонили», — сказал управляющий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.