«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Спортивный директор «Милана» Леонардо Насименто де Араужо ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Руководство клуба приняло отставку специалиста, поблагодарило его за вклад в развитие проекта и пожелало успехов на протяжении всей карьеры. Имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.
«Леонардо вернулся в „Милан“ в трудное время, всего за несколько недель до закрытия летнего трансферного окна. В столь сложных обстоятельствах он вложил душу в управление командой в непростой экономической ситуации и передал свою энергию и амбиции команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, и желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.
- 28 мая 2019
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