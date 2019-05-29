«ПСЖ», «Ювентус» и «Боруссия» Д претендуют на Ж. Боатенга

Защитник «Баварии» Жером Боатенг в летнее трансферное окно может покинуть клуб. По информации Sport1, в его приобретении заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Камнем преткновения в переговорах может стать заработная плата 30-летнего игрока, которая составляет € 12 млн в год. Его трансферная стоимость — € 30 млн.

Боатенг является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов.

Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что Боатенгу стоит покинуть команду.