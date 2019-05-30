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Канте – об уходе Азара: не стоит грустить

Канте – об уходе Азара: не стоит грустить
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1) прокомментировал вероятный уход Эдена Азара из клуба.

«Не стоит грустить. Думаю, что Эден проделал потрясающую работу, провёл замечательное время в «Челси». Он долго был здесь, выиграл много трофеев, играл потрясающе в финале. Мы рады за него.

Я не знаю, что будет дальше, но можем только пожелать ему всего наилучшего, потому что он много сделал для «Челси». Было приятно играть с ним, посмотрим, что произойдёт дальше», — цитирует французского полузащитника Goal.

Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли. Согласно сообщениям СМИ, в летнее трансферное окно Азар станет игроком мадридского «Реала».

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